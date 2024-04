Eccellenze umbre, la generazione di energia dalle onde del mare passa per lo Sweet lab della Vga di Deruta

L’azienda umbra Vga srl ha inaugurato all’interno della sua facility l’innovativo laboratorio Sweet lab (Structured wave energy equipment test lab). Nel corso del workshop internazionale “wave energy rig testing”, organizzato nell’ambito del progetto Impact e che ha riunito le più importanti aziende mondiali operanti nel settore della generazione di energia dalle onde marine, Vga ha mostrato la sua infrastruttura di test, per sistemi di generazione di energia dal moto ondoso, che costituisce un riferimento a livello internazionale rappresentando lo stato dell'arte di questa tecnologia.

Il laboratorio offrirà a tutti i players del settore la possibilità di testare su scala reale i loro dispositivi prima che questi ultimi siano effettivamente installati in mare, permettendo quindi la verifica della loro corretta funzionalità ed evitando malfunzionamenti durante il servizio. L’interesse legato all’innovativo laboratorio e per gli altri prodotti principali di Vga, come il braccio robotico per applicazioni spaziali, i sistemi di stoccaggio di energia e i banchi prova per il settore aerospace, è stato testimoniato dalla partecipazione di aziende leader di tali mercati.

L’evento ha rappresentato un passo importante all’interno del percorso di crescita della Vga, che mira ad affermarsi sempre più come fornitore di sistemi ad alto contenuto tecnologico per i settori delle energie rinnovabili e dell’aerospace.