Perugia, lavori finiti e nuovo manto stradale in via Cialdini e via Brugnoli

Lavori finiti e nuovo manto stradale per via Cialdini e via Brugnoli a Perugia, con il transito ora libero dopo la rimozione dei cantieri che erano stati allestiti dal Comune.

“Si tratta di due vie importanti del centro storico, che collegano corso Bersaglieri con via Brunamonti - sottolinea Otello Numerini, assessore comunale alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici -. Dalla intersezione delle stesse, tra l’altro, è possibile vedere sia la chiesa di Monteluce sia Porta Sole. C’è stato un intervento di ripristino di Umbra Acque dopo il rifacimento della rete idrica finalizzata a contenere le perdite d’acqua, quindi un’operazione importante anche dal punto di vista ambientale”.