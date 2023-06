Un cannolo siciliano da Sandri per l'attrice Gwyneth Paltrow e lo scatto con il personale

La stra Gwyneth Paltrow è in Umbria in vacanza, in una struttura di Reschio, ma ha fatto una passeggiata a Perugia, condividendo sul suo profilo Instagram alcune foto della pasticceria Sandri. Lo scatto di un cannolo siciliano e una foto con il personale schierato dietro al bancone.

L'attrice inglese non è l'unica star a cui piace l'Umbria, piacere che condivide con Colin Firth, Anthony Hopkins e altri che spesso condividono foto e filmati delle loro vacanze nel cuore verde d'Italia.