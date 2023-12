Stadio Curi, arrivano i soldi: concesso il mutuo, i lavori in programma

Stadio Curi, arrivano i soldi. Il Comune di Perugia annuncia che "la richiesta di concessione del mutuo al Credito Sportivo è stata accolta dall’Istituto bancario ed ha successivamente ottenuto anche il necessario parere positivo da parte del Coni".

I fondi, insomma, ci sono. La cifra: 5,3 milioni di euro. Il mutuo "permetterà di effettuare i lavori al momento più urgenti, ossia riqualificazione delle parti strutturali dei tre settori rimasti (gradinata, curva sud e in minor grado tribuna), manutenzione straordinaria del campo di gioco e rifacimento completo dei servizi igienici che aumenteranno di numero". E ancora: in programma anche "lavori di adeguamento statico/sismico e di complessiva riqualificazione dell’impianto sportivo".

"Apprendiamo con estrema soddisfazione la notizia dell’accoglimento da parte del Credito Sportivo della nostra richiesta di concessione del mutuo – commenta l’assessore allo sport Clara Pastorelli – che certifica, innanzitutto, l’ottimo lavoro svolto dagli uffici impianti sportivi coordinati dal dirigente Paolo Felici e, nel contempo, la credibilità, sostenibilità e la correttezza del progetto proposto".

E ancora: "Questo mutuo - prosegue Pastorelli - , particolarmente conveniente in quanto concesso di fatto a tasso zero, ci permetterà di completare il processo di integrale riqualificazione e messa in sicurezza dello stadio Curi, riportandolo alla sua piena capienza in tutti i settori".