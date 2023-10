Spoleto in festa, Liliana compie 100 anni

Liliana Bellide ha compiuto 100 anni. Ai festeggiamenti insieme ai familiari ha partecipato l’assessore Letizia Pesci, portando a Liliana l’abbraccio dell’intera città.

"Nata a Perugia il 14 ottobre 1923, da alcuni anni vive Spoleto, che considera la sua città di adozione, presso l’Istituto Nazareno tra gli ospiti della Residenza - scrive il Comune - . Dopo il diploma magistrale è stata prima impiegata di concetto presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Perugia e successivamente funzionaria della Regione Umbria con incarichi di grande responsabilità. Liliana si è distinta anche nel campo del volontariato della Caritas nella sezione carcerati. Ha fatto parte della delegazione della Diocesi perugino-pievese guidata dall’arcivescovo mons. Ennio Antonelli per i contatti con il paese africano Malawi, ratificando il patto di amicizia-gemellaggio tra la Diocesi perugina e la diocesi di Zomba e dando il via all’associazione “Amici del Malawi”. La sua vita è stata sempre basata sul rispetto e la comprensione dell’essere umano senza distinzioni di razza, religione, ceto sociale. Rispetto anche per la natura (animali e piante) che lei stesse chiama “figli di Dio”. Per questi motivi è ricordata con affetto, stima e simpatia da tutti. Definita da chi la conosce la “saggia Liliana” o affettuosamente “Lilli”, ama dedicarsi agli altri anche dando pareri e buoni consigli di vita a tutti".?