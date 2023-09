La nuova avventura dell'umbro Walter Nilo Ciucci: in bici alla scoperta dei formaggi tipici slow food

Un viaggio in bici per sentieri di montagna alla scoperta del Bitto e di altri formaggi e di paesaggi e percorsi mozzafiato della Alta Val Brembana e della Valtellina.

Walter Nilo Ciucci è partito dall’Umbria con la sua bicicletta per portare a termine un’altra impresa dopo aver già valorizzato il formaggio tradizionale di qualità umbro e aver aperto vie ciclabili e artistiche nella nostra regione (Land Art di Brufa e parco di Beverly Pepper a Todi, l’antica via Amerina solo per citarne alcune), collegandosi ai percorsi Slow Food e indicando le aziende enogastronomiche dei territori.

Walter Nilo Ciucci dopo aver condotto i cicloturisti alla scoperta della “ Via delle Trincee” nel centenario commemorativo della prima guerra mondiale, da Monte San Michele-Gorizia a Rovereto, seguendo la linea del fronte, adesso ci conduce, con la sua mountain bike alla scoperta dei consorzi di tutela di formaggi tipici come il “Bitto” di “Taleggio”, dello “Storico Ribelle”, tipico formaggio delle Alpi Orobiche.

“Sono socio Slow Food da anni, diventando nel tempo la ‘Chiocciola in Bicicletta’, testimonial del circuito enogastronomico ‘Transemeria’ – racconta l’esploratore dei sapori e dei percorsi in bici - In futuro viaggerò in tutta Italia a bordo della mia bici promuovendo e raccontando di cibo, di prodotti e produttori che seguono ed incarnano il concetto del ‘buono, pulito e giusto. Il mio tour inizierà è iniziato da Bergamo, raggiunta con la formula bici più treno. Poi Branzi, Morbegno, Lenna e di nuovo Bergamo il 17 settembre, incontrando i titolari delle attività casearie di qualità del territorio”.