L'autonomia differenziata non tocchi il comparto della sicurezza pubblica. Lo chiede Giacomo Massari, segretario provinciale del Siap Perugia, sindacato degli appartenenti ai corpi di polizia.

“Alcuni aspetti e alcune funzioni possono trovare applicazione e sviluppo nei contesti territoriali, se disciplinati con chiarezza dalle leggi dello Stato che non deve mai vanificare lo spirito unitario e pubblico della nostra Repubblica - afferma Massari - Fra questi la sicurezza nazionale che deve rimanere in capo alle istituzioni nazionali e, quindi, all’autorità nazionale di pubblica sicurezza, e non deve essere delegata all’autonomia locale, sia per quanto riguarda i compiti assegnati alle polizie locali che le attività proprie dei corpi dello Stato: Polizia, Carabinieri Guardia di finanza e Polizia penitenziaria”.

Giacomo Massari, segretario provinciale del Siap Perugia è intervenuto nei giorni scorsi a Trento, in qualità di delegato nazionale del Sindacato italiano appartenenti polizia, nell'ambito della tavola rotonda sul tema “Autonomia differenziata e cultura della sicurezza idee e visioni”.

“Abbiamo cercato di affrontare la delicata questione dell’autonomia in un territorio autonomo – sottolinea Massari – che ha raggiunto livelli di efficienza ed efficacia tali da diventare esempio per altre e diverse realtà, ma la sicurezza è una tematica che necessita uniformità su tutto il territorio nazionale, oltre a dover rimanere fuori da discussioni e logiche partitiche o ideologiche”.