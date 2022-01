Servizio Civile, anche l'Università dei Sapori apre le porte ai giovani volontari

Anche l'Università dei Saporti assieme all'“ASP Bufalini - Centro di Istruzione e Formazione Professionale” mette a disposizione alcuni posti per effettuare il Servizio Civile Universale nel proprio centro.

C'è tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare la domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si avvieranno nel corso di questo anno.

Si tratta di una interessante occasione per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, per mettersi in gioco ed iniziare il loro percorso formativo e lavorativo. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, sarà riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.



Requisiti di partecipazione



Per candidarsi e? richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di eta? (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

Non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per i motivi definiti all’Art. 2 del bando.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura.

Possono presentare domanda anche i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione:

nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente;

abbiano interrotto il Servizio Civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

abbiano interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

abbiano già svolto il Servizio Civile in passato in un progetto “Garanzia Giovani”, solocandidandosi al presente bando per un progetto di Servizio Civile Universale;

abbiano già svolto il Servizio Civile nell’ambito del progetto sperimentale International Volunteering Opportunities for Alle nell’ambito dei progetti per i Corpi Civili di Pace.

Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio Civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

Non possono presentare domanda i giovani che:

Appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

Abbiano interrotto un progetto di servizio civile nazionale, universale o “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi a tali tipologie di progetti;

Intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Come candidarsi

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi come quello con Università dei Sapori.

Oppure è possibile prenotare un appuntamento per effettuare l'iscrizione al Bando chiamando al numero 075 38889233.