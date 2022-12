Perugia, storie di emarginazione: cacciato da sotto i portici, vive sotto gli alberi in via della Pallotta

Una vita ai margini della società, peggiorata da un incidente e poi dal carcere. Un uomo di 50 anni, straniero, vive da alcune settimane all’incrocio tra via della Pallotta e via dei Filosofi, chiedendo l’elemosina al semaforo e dormendo in giacigli di fortuna.

Nella zona c’è chi sta cercando di aiutarlo e chi lo allontana dalla proprietà privata. Dopo aver dormito sotto un portico di un palazzo, ne è stato mandato via perché lo spazio è a uso dei condomini per parcheggiare. Così si è spostato nell’area verde vicino all’albergo, utilizzata come parcheggio per le attività commerciali dei dintorni. Un rifugio di fortuna, fatto di cartoni, plastica e fogli di giornale.

L’uomo non ha avuto una vita facile: prima un incidente che ne ha limitato le possibilità lavorative, poi gli eccessi con la droga e lo spaccio e una pena detentiva interamente scontata. Una volta uscito dal carcere, però, la sua vita è solo peggiorata.

Qualcuno ha provato ad aiutarlo, ma le sue condizioni igieniche e fisiche sono di estrema difficoltà per intervenire, lui stesso non accoglie le proposte di aiuto. Qualcun altro sta pensando di aiutarlo nel rimpatrio, ma non è certo che nel suo Paese abbia parenti in grado di aiutarlo. Così vive alla giornata, tra sguardi di pietà e di indifferenza.