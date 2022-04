Scuola, borse di studio anche per gli studenti delle primarie: chi ne ha diritto e come fare richiesta

Borse di studio anche per gli studenti della scuola primaria. Lo ha deciso la giunta regionale dell’Umbria che ha, così, ampliato la platea de ibeneficiari.

Il nuovo provvedimento prevede che agli alunni della scuola primaria venga erogata una borsa di studio del valore di 150 euro. Viene aumentato a 250 euro l’importo delle singole borse per gli studenti della scuola secondaria di I° grado, rimanendo invariato a 400 euro quello per gli studenti della scuola secondaria di II° grado.

“Ci è sembrato giusto e doveroso – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Paola Agabiti - non escludere, da questo importante e concreto provvedimento di sostegno allo studio e alle famiglie, nessun alunno, indipendentemente dal percorso scolastico in cui quest’ultimo è inserito”.

“La Regione Umbria, per il secondo anno consecutivo e in considerazione della difficile fase che stiamo attraversando, vuole essere di fattivo supporto alle famiglie, garantendo loro la possibilità di offrire ai propri figli un cammino formativo e didattico sicuro e prolungato nel tempo” ha sottolineato l’assessore.

A beneficiarne saranno tutti gli studenti il cui nucleo famigliare attesti un Isee, anche corrente, fino ad un importo di 25mila euro.

In considerazione dell’ampliamento dei soggetti beneficiari, si è determinata la necessità di adeguare la piattaforma informatica per la presentazione delle domande da parte delle famiglie e, di conseguenza, uno slittamento della pubblicazione del bando attuativo, da parte del Servizio Istruzione. La piattaforma sarà pertanto aperta, per la presentazione delle relative domande, a partire dal prossimo 14 aprile.