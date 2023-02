Un pomeriggio all'asilo tra giochi, esplorazioni e letture animate per scoprire la nuova scuola dell’infanzia

Un pomeriggio di giochi, esplorazioni e letture animate. Il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee” propone l’iniziativa “Pillole 0/6” per vivere un pomeriggio intero dedicato all’infanzia del territorio di Perugia.

Appuntamento mercoledì 8 febbraio dalle ore 16.30 presso la struttura della Rete Lilliput e gestito da Polis cooperativa sociale, nei pressi del parco cittadino di Pian di Massiano (via dell’Ingegneria 29).

L’evento, già organizzato nel gennaio del 2020, si sviluppa attraverso una serie di proposte, ai bambini partecipanti della fascia 0/6 anni, di laboratori ludico-esperienziali, plastico-espressivi e di lettura-drammatizzazione.

La dicitura “0/6” non è casuale, ma è un chiaro riferimento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, che propone una visione pedagogica unitaria (nonché normativa) per un percorso educativo storicamente distinto in due segmenti: lo 0-3 che comprende i servizi educativi per l’infanzia ed il 3-6 che corrisponde alle scuole dell’infanzia.

Le bambine e i bambini partecipanti all’evento si troveranno, quindi, a condividere esperienze e attività all’insegna di un continuum esperienziale e dello stare insieme, senza barriere cronologiche e ognuno con peculiarità e competenze.

Info e prenotazione: 075 500 5979, 335 704 6658, tantetinte@polisociale.it e infanzia@polisociale.it.