Marsciano, ad agosto i lavori nelle scuole per adeguare spazi e aule alle misure anti Covid19

L'amministrazione comunale di Marsciano ha programmato gli interventi per adeguare le aule alle norme anti Covid19 in vista del nuovo anno scolastico. Gli interventi, per 90mila euro, riguardano tutti i tredici plessi scolastici del territorio comunale, inizieranno ad agosto per concludersi entro il 14 settembre, primo giorno di scuola.

I lavori consistono per lo più nell’abbattimento di fondelli, per ampliare aule didattiche, e nella realizzazione di nuovi tramezzi divisori all’interno di spazi più ampi per ricavare nuove aule. Alla parte edile si affiancheranno anche i necessari interventi sull’impiantistica e l’acquisto di alcuni nuovi arredi limitatamente ad armadi ed altre attrezzature.

"È stato fatto – sottolineano gli assessori Francesca Borzacchiello e Dora Giannoni, con deleghe rispettivamente ai lavori pubblici e alla scuola – un grande lavoro di raccordo e progettazione con tutti i dirigenti scolastici e con i tecnici comunali. Siamo riusciti a riorganizzare gli spazi per la didattica, nel pieno rispetto delle linee guida per la sicurezza anti Covid-19, senza dover ricorrere a soluzioni particolarmente impegnative e onerose sia dal punto di vista economico sia in termini di disagi per le famiglie".

Tra gli interventi particolari che saranno realizzati c’è quello che riguarda l’adeguamento di uno spazio all’interno dei locali del parco verde nel quartiere di Schiavo al fine di spostarvi una classe della vicina scuola primaria. Si tratta, di fatto, dell’unico spostamento che si rende necessario, infatti in tutti gli altri casi gli studenti troveranno comunque posto all’interno dei plessi esistenti.

Per quanto riguarda poi gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Spina, visti i lavori di adeguamento sismico che da fine 2020 interesseranno l’attuale plesso, saranno fin dal 14 settembre ospitati in una parte del prefabbricato che negli anni passati ha accolto i bambini della primaria. In questo stesso prefabbricato arriveranno anche i piccoli della scuola d’Infanzia di Castiglione della Valle il cui plesso sarà oggetto di interventi di efficientamento energetico.