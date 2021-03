Sanità, Usl Umbria 1: Maccioni confermato alla direzione amministrativa

In carica dallo scorso 31 luglio, ci resterà fino al gennaio del 2024

Il dottor Alessandro Maccioni è stato confermato dal direttore generale Gilberto Gentili alla direzione amministrativa dell'Azienda Usl Umbria 1. "L’incarico - si legge in una nota - è stato deliberato la mattina del 15 marzo e durerà fino a trenta giorni successivi alla scadenza del mandato del direttore generale (vale a dire fino al 30 gennaio 2024).

IL PROFILO - "Il dottor Maccioni - si legge ancora nel comunicato dell'azienda -, in carica come direttore amministrativo dell’Usl Umbria 1 dallo scorso 31 luglio, è esperto di finanza aziendale, bilancio e controllo di gestione. Negli ultimi dieci anni ha lavorato nella sanità pubblica come direttore dell’area contabilità, bilancio e finanza dell’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche (Asur). Dall’agosto 2015 fino al 30 luglio 2020 è stato direttore dell’Area Vasta 3 della provincia di Macerata dove ha affrontato l’emergenza legata al sisma del 2016 e la prima fase della pandemia di Covid-19".