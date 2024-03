Sanità dell'Umbria, milioni di euro di investimenti: nuove apparecchiature per l'ospedale di Perugia

La Regione Umbria annuncia "nuovi investimenti nella sanità pubblica". E arriveranno nuovi macchinari per il Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Una nota della Direzione Salute di Palazzo Donini evidenzia che "dopo gli oltre 70 milioni sbloccati dalla amministrazione regionale a favore di investimenti strutturali e strumentali delle aziende sanitarie" è arrivato "il via libera alla richiesta di acquisizione, da parte della Azienda ospedaliera di Perugia, di nuove apparecchiature e tecnologie per l’endoscopia". L'investimento è stato valutato in 5,5 milioni di euro.



La Direzione regionale, prosegue la nota, "ha anche confermato la possibilità dell’utilizzo degli utili degli esercizi precedenti a disposizione delle aziende ospedaliere, disposizione che permetterà all’ospedale di Perugia di utilizzare circa 3,3 milioni per il rinnovo del parco tecnologico strumentale".

E non finisce qui: "A questo - sottolinea Palazzo Donini - si aggiungono le interlocuzioni della Regione con il Ministero sia in merito alle apparecchiature a minor impatto ambientale, per un costo di 2,7 milioni richiesto dalla Azienda ospedaliera, sia per l’apparecchiatura di Tomoterapia".

E ancora: "Vengono confermati gli oltre 15 milioni destinati al Santa Maria della Misericordia per lavori strutturali e acquisti strumentali".



La Regione conclude evidenziando che "alcuni investimenti sono già stati eseguiti come l’acceleratore lineare, la Pet tac, i 4 ecografi e 1 gruppo elettrogeno, mentre altri risultano in corso come l'installazione della Tac, la sostituzione del sistema radiologico fisso, i tre angiografi, le nuove aree per la terapia intensiva e gli interventi sul Pronto Soccorso".