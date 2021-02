San Valentino, lo chef dell'amore Giancarlo Polito regala ricette e consigli per la cena degli innamorati

San Valentino e l'emergenza sanitaria. Saltano cene a lume di candela in scenari romantici. Così lo chef dell'amore, il capitano Giancarlo Polito, non vuole lasciare soli gli innamorati e lancia un'iniziativa attraverso i social: "Care amiche ed amici, San Valentino è oramai alle porte e come ben sapete quest'anno non cucinerò per voi, ma... pensandoci mi è venuta una bella idea. Per l'amore che nutro verso questo meraviglioso lavoro ho il piacere di aiutarvi a cucinare per la vostra persona amata. Quindi mandatemi un messaggio in privato, scrivendomi qual è l'ingrediente che volete cucinare oppure cosa avete in frigo ed io vi realizzerò a distanza una mia ricetta. Un modo diverso per stare vicini in questo difficile periodo che passerà presto".