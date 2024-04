Giornata della salute della donna, consulti gratuiti al Santa Maria della Misericordia

Consulti gratuiti al Santa Maria della Misericordia di Perugia in occasione della settimana della salute della donna, promossa da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere): sabato 20 aprile dalle 8,30 alle 13.30 gli specialisti di Ginecologia e Ostetricia, Dermatologia, Neurologia, Reumatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia e Senologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia saranno a disposizione delle donne che potranno accedere direttamente senza prenotazione agli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia al primo piano del blocco P.

I servizi dedicati alla salute delle donne sono offerti in occasione della 9ª Giornata nazionale della salute della donna che coinvolge gli ospedali nazionali con il Bollino Rosa e ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Per info: comunicazione@ospedale.perugia.it