Centro di salute di Castel del Piano, ripristinato il servizio infermieristico di sabato

I cittadini e le associazioni di Castel del Piano e dintorni, preoccupati dalla riduzione continua dei servizi erogati dal Centro di Salute e con alcune voci che annunciavano l’imminente chiusura, avevano richiesto a gennaio scorso l'intervento della Civica di Piegaro e del Comitato Pievaiola, guidata dal capogruppo e portavoce, Augusto Peltristo.

Era subito iniziata una raccolta di firme per ripristinare tutti i servizi e le attività nei tre giorni di apertura nel Centro di Salute di Castel del Piano che fa parte del Distretto del Perugino. Nel maggio scorso, nella conferenza stampa, tenutasi nel Palazzo della Provincia, i promotori hanno riportato i numeri della petizione, che in meno di quattro mesi, è stata sottoscritta da più di 5.400 firmatari e le firme sono state inviate tramite l’avvocato Valeria Passeri alle autorità sanitarie regionali.

"Con grande soddisfazione – esordisce Peltristo – posso annunciare che da settembre, come ci ha confermato la Direttrice del Distretto del Perugino dottoressa Barbara Blasi, verrà ripristinato il servizio infermieristico al sabato; tale attività importante per i prelievi e per la cura delle medicazioni più complesse era stato soppresso da oltre due anni".

Per l’assistenza integrativa si sta pensando al coinvolgimento delle farmacie sul territorio, dando così ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi più facilmente.

"Questi servizi – aggiunge il Peltristo - cancellati totalmente o in modo parziale stava creando gravi difficoltà e disagi ai pazienti e ai loro familiari, che erano costretti a rivolgersi ad altre strutture sanitarie più distanti; è chiaro che continueremo a vigilare con attenzione sulle attività svolte dal Centro di Salute che rappresenta un presidio medico di riferimento importante per tante persone che provengono anche da Paesi limitrofi".