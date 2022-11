A Perugia sfrecciano contro mano, e senza segnalatori, rider incoscienti. Aspettando la disgrazia.

È ormai divenuta norma. Quanti svolgono questo lavoro debbono procedere con rapidità e non tengono spesso conto delle regole del Codice della Strada. Mettendo a rischio la propria incolumità e la tranquillità di quanti si comportano nel corretto rispetto delle regole.

Accade, ad esempio, che – ormai ordinariamente – i rider salgano su per via Fabretti. Strada urbana percorribile solo in discesa, ossia da piazza Grimana a piazza dell’Università, fino all’intersezione con viale Zeffirino Faina e via Innamorati.

Possono salire solo mezzi di polizia, pubblico interesse, come taxi e pullman urbani. Ovviamente, dotati di telecomando. Tutti gli altri non possono salire. Al contrario, è ormai consuetudine. E non solo in via Innamorati, dove la strada è sufficientemente larga. Ma, addirittura, in via Fabretti, nel tratto in cui è strettissima e insidiosa.

Non c’è più rispetto delle regole. L’Inviato Cittadino riceve segnalazioni quotidiane.

L’ultima, sperimentata di persona, è troppo grossa. Ci riferiamo alla strettissima via delle Conce. Ossia quel budello posto in fondo a via Alessi, all’altezza della biforcazione con via Imbriani.

La stradina è talmente stretta che spesso, specie per le auto più voluminose, è necessario fare manovra per entrarci. Tanto che i rari pedoni sono costretti a farsi da parte o mettere i piedi sopra la soglietta di un’abitazione che si affaccia sul lato sinistro. Ebbene, nei giorni scorsi, abbiamo verificato di persona la presenza di un rider che la percorreva in senso ascensionale. Roba da non credere. E, per giunta, la bici era priva di segnalazioni luminose.