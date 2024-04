Ricostruzione, approvati i progetti della Castellina e della cattedrale di Santa Maria Argentea di Norcia

Ancora passi avanti per la ricostruzione di Norcia. Una nota della Regione Umbria annuncia che "è stato approvato in conferenza permanente il progetto definitivo della Castellina di Norcia" e "il progetto esecutivo per la cattedrale di Santa Maria Argentea". Per la Castellina sono previsti interventi per complessivi 2.476.271,87 euro. Per la cattedrale di Santa Maria Argentea serviranno invece 7.400.000 euro.

La Castellina di Norcia è "l’edificio che prospetta sulla piazza principale del centro storico e che venne realizzato per volere del papa Giulio III nel XVI secolo come sede della Prefettura della Montagna. Prima degli eventi sismici del 2016 era un polo culturale d’eccellenza essendo sede del museo civico e diocesano", scrive la Regione. Gli interventi "riguardano il restauro conservativo e l’adeguamento antisismico di questo fortilizio realizzato su progetto dell’architetto Jacopo Barozzi detto il Vignola. Sono previsti anche interventi per gli impianti, l’allestimento ai fini museali e di informazione turistica nonché per la copertura del chiostro interno".

La cattedrale di Santa Maria Argentea, si legge ancora, "quasi completamente crollata a causa degli eventi sismici del 2016, insieme alla basilica di San Benedetto, è il principale luogo di culto a Norcia". All’interno "si è salvato un affresco del 1528, opera di Francesco Sparapane, che raffigura la Madonna con Bambino con accanto i santi Scolastica e Benedetto dove quest’ultimo, sostiene un modello di Norcia".

"Si è aperta una nuova fase nella ricostruzione post-sisma 2016 – sottolineano la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l’assessore Melasecche – grazie al lavoro di squadra e la grande collaborazione che si è creata tra la Struttura Commissariale, la Regione Umbria, l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, gli enti locali, le diocesi, i professionisti e i cittadini. Finalmente il cambio di passo è visibile non solo nell’ambito della ricostruzione privata ma anche nella ricostruzione pubblica dove si stanno velocizzando sia gli iter burocratici per arrivare all’apertura dei cantieri sia il completamento di questi ultimi dove sono stati aperti nei mesi scorsi".