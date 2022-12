Perugia, riaperto dopo mesi il passaggio pedonale di via Vico

Pazienza e buona volontà. Il percorso pedonale che da via Gian Battista Vico (zona Pallotta) porta verso via Leonardo da Vinci è stato riparato. Grazie all’intraprendenza dell’associazione “Perugia: Social City”.

Dopo la segnalazione “il percorso pedonale è stato ripristinato grazie all’intervento della nostra associazione che si è interessata al caso – afferma Giampiero Tamburi – Al di là della posizione politica i cittadini hanno tutti i loro sacrosanti diritti e nessuno può fare finta che non esistano. D'altro canto, noi, siamo sempre presenti, per ricordare alla nostra amministrazione comunale e naturalmente al nostro sindaco, cosa è meglio per noi cittadini”.

Il tratto pedonale è rimasto transennato a lungo a causa di una smottamento del terreno che aveva provocato anche un cedimento nella pavimentazione.