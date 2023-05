Gli istituti tecnici economici della provincia di Perugia fanno rete per formazione, orientamento e alternanza scuola-lavoro

L’Istituto tecnico economico-tecnologico “Aldo Capitini” di Perugia e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia hanno promosso la nascita della Rete provinciale degli Istituti tecnici economici, ovvero con indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e relative articolazioni. La costituzione è stata suggellata da un accordo sottoscritto dai dirigenti scolastici di nove scuole secondarie di secondo grado della provincia: i professori Silvio Improta per l'Itet "Capitini" di Perugia, Federica Ferretti per l’Ite “Scarpellini” di Foligno, David Nadery per l’Iis “Cassata - Gattapone” di Gubbio, Venusia Pascucci per l’Iis “Ciuffelli- Einaudi” di Todi, Eleonora Tesei per l’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli Rasetti” di Castiglione del Lago, Carlo Menichini per l’Iis “Bonghi” di Assisi, Valeria Vaccari per l’Iis “Franchetti - Salviani” di Città Di Castello, Rosella Tonti per l’Istituto Omnicomprensivo “De Gasperi- Battaglia” di Norcia, Rita Scagliola per l’Iis “Campana – Spagna” di Spoleto.

GLI OBIETTIVI DELLA RETE

L’intesa, sottoscritta oggi pomeriggio nell’Aula magna dell’istituto “Capitini”, prevede che tramite progetti, laboratori e nel rispetto dell’autonomia gestionale e di programmazione, i nove istituti collaborino in tema di gestione e valutazione dell’alternanza scuola lavoro, nell’orientamento degli studenti nel passaggio tra primo e secondo biennio, e post diploma, promuovendo lo scambio di buone pratiche. Un modo per condividere buone pratiche e forme di sostegno reciproco con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico, applicando innovazione e sperimentazione sia nella ricerca didattica ed educativa, sia nella formazione e nell’aggiornamento del personale. Con tale accordo si pongono le basi inoltre per una migliore integrazione del servizio scolastico con i servizi sociali e culturali pubblici del territorio per rafforzarne la ricaduta nel mondo della scuola.

LA CONVENZIONE CON L’ODCEC

Come primo atto, la Rete provinciale degli istituti Afm, rappresentata dal dirigente scolastico dell’Itet “Capitini” Silvio Improta, ha sottoscritto la convenzione con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) della provincia di Perugia, rappresentato dal presidente Enrico Guarducci. L’intesa intende così rafforzare la collaborazione tra il mondo della scuola e gli ordini professionali.

"Attraverso tale accordo vogliamo porre le fondamenta per una maggiore vicinanza della scuola al mondo della libera professione - ha detto Guarducci - Vorremmo che i giovani, attraverso percorsi di orientamento adeguatamente strutturati e successivamente, dopo il conseguimento del diploma, attraverso minimaster pratici di approfondimento, possano poter apprezzare in modo tangibile la qualità e l’importanza della professione nel nostro contesto economico-sociale ed acquisire quelle conoscenze di base che potranno permettere un approccio più consapevole al mondo del lavoro".

Un modo per integrare didattica tradizionale ed esperienze pratiche 'sul campo'. "Il 'Capitini' da anni è all'avanguardia nel rapporto costruttivo con i professionisti e le aziende – ha osservato il preside Improta - convinti come siamo che il mondo del lavoro sia da esplorare da parte dei ragazzi e che sia possibile approfittare delle esperienze anche per approfondire le tematiche che si affrontano a scuola".

Alla presentazione hanno partecipato il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, Enrico Guarducci, i dirigenti scolastici Silvio Improta (Itet Capitini), Venusia Pascucci (Iis Ciuffelli-Einaudi), Eleonora Tesei (Ist. Rosselli Rasetti), Carlo Menichini (Ist. Bonghi) e David Nadery (Iis Bonghi). Erano presenti anche i docenti Elisabetta Fabbroni (Ist. De Gasperi Battaglia) e Walter Ballarani (Iis Campana Spagna).