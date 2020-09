INVIATO CITTADINO Via al restauro del portone della chiesa dell'Università

Portone sbarrato alla chiesa dell’Università in Palazzo Murena, sede del Rettorato. Una chiusura legata a un indilazionabile restauro dell’accesso della magnifica chiesa vanvitelliana. Da tempo se ne auspicava la sistemazione: quel portone, dopo anni di trattamenti sbagliati, era ridotto all’ecce homo. Se ne parlava già con monsignor Elio Bromuri che ne fu fiduciario, nominato dal grande rettore Giuseppe Rufo Ermini, fin dal 1958. Quando la grande struttura, da Aula Magna, fu riconsacrata al culto.

Ora ne è rettore don Riccardo Pascolini che ha pensato bene di portare a termine l’intenzione del suo predecessore.

È dunque all’opera un esperto restauratore della ditta spoletina Coobec. Il lavoro è impegnativo, in quanto vanno prima rimossi gli strati nerastri, presumibilmente dovuti all’uso erroneo di olio di lino cotto, ampiamente utilizzato in passato.

Dopo di che, sarà necessario riportare a legno e nutrire adeguatamente quelle fibre disidratate ed erose dal tempo e dagli agenti atmosferici. Così il legno tornerà contrastato e naturale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, verrà steso un strato protettivo, non tipo flat (sbagliato quello che si dà alle imbarcazioni, una specie di coppale), ma un composto di cere ad alto livello di isolamento e, nello stesso tempo, gradevoli e non lucide. Finalmente, troverà degna applicazione la frase scolpita sull’architrave: “Ingredere ut adores”, (ossia “Entra per pregare”), prioritariamente rivolta a professori e studenti della Pastorale Universitaria. Ma anche a tutti i “boni cives” che seguono le celebrazioni liturgiche in quella Cappella. Nel nome e nel ricordo della straordinaria figura di don Elio.