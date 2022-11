LA CURIOSITA' "Ti Consiglio l’Umbria”: otto puntate per una trasmissione per conoscere luoghi, cucina, tradizioni e personaggi di casa nostra

“Ti Consiglio l’Umbria”: è questo il titolo della nuova trasmissione istituzionale della Regione Umbria; un format che si sviluppa in un programma tv e web e che contiene suggerimenti, informazioni e curiosità per gli umbri e per chi ama l’Umbria, facendo conoscere persone, luoghi, informazioni, progetti che hanno quale comune denominatore la Regione Umbria e gli enti ad essa collegati. tto le puntate settimanali, che raccontano tutto il territorio regionale. La prima puntata, in onda questa settimana sul circuito delle emittenti locali, è dedicata al territorio perugino. Seguiranno le puntate dedicate ad Amerino – Ternano; Assisano - Folignate - Nocera Umbra; Alta Valle Del Tevere - Città di Castello; Spoletino - Valnerina – Cascia; Trasimeno; Orvietano – Tuderte; Eugubino - Alto Chiascio.

Ogni puntata è composta da quattro rubriche fisse. “Cucinumbria”, è una rubrica ispirata all’enogastronomia che propone una ricetta per territorio realizzata con prodotti locali, con il contributo, teorico e pratico, di maestri, docenti nei corsi di formazione finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo. Spazio a “Le Parole del Fondo Sociale Europeo”, che illustra alcune tipologie di opportunità che la Regione mette a disposizione dei cittadini e delle imprese con il sostegno dei fondi europei nell’ambito del lavoro, dell’istruzione, della formazione e dell’inclusione sociale. Ci sono inoltre “Ne parliamo con…”, con interviste a testimonial che incarnano lo spirito e la professionalità di quanti lavorano nelle istituzioni, o per le istituzioni, collegate all’Ente Regione, e “Quello che non sai dell’Umbria”, rubrica che conduce in luoghi noti e meno noti del sistema museale e culturale regionale, tutelato e sostenuto grazie alla specifica legge regionale di settore.

Nella prima puntata, per la rubrica “Cucinumbria” lo chef e docente Alessio Margottini spiega come realizzare “Le Praline Perugine”. Nella rubrica “Le parole del FSE”, qualche rapida info sui “Corsi di Formazione Professionale”. Per la rubrica “Ne parliamo con…”, Alberto Fabi, regista, scrittore e filmmaker parla di “Crossmedialità. Il futuro dell’audiovideo” e, per concludere, in “Quello che non sai dell’Umbria”, primo piano sul Pozzo Etrusco.