INVIATO CITTADINO Piazzetta Ruggero Puletti, un perfetto recupero. Ma il mercatino è di là da venire

Abbiamo fatto trenta – come si dice – e allora facciamo trentuno. Piazzetta Ruggero Puletti, un perfetto recupero, effettuato con perizia ed efficienza dagli uffici Comunali e dalla ditta esecutrice. Un esemplatre modello di proficua sinergia.

Ma il mercatino è di là da venire. Eppure sarebbe il degno coronamento di una riqualificazione coi fiocchi. Insomma: una “vera” piazza, restituita alle sue originarie funzioni di aggregazione e piccolo commercio.

Lo ribadiscono a una voce i residenti di prossimità. Che non stanno nella pelle nel vedere risolti, una volta per tutte, i problemi di inquinamento acustico e dell’aria. Tenendo a freno l’invasività delle auto, sfacciatamente protese fino alle gambe degli ardimentosi che poggiavano le stanche membra su quelle malridotte panchine.

Oggi, con gli storici dissuasori in travertino rimontati, è tutta un’altra musica. Niente auto. Spazio pienamente vivibile dagli “umani”. È dunque tempo che si riparta col mercatino.

I banchi storici erano solo tre: un fruttivendolo, un venditore di intimo e un book shop da bancarella con articoli da svuotacantine. Lo gestiva Marcello, che ha ormai restituito la licenza. Ma che forse potrebbe ripensarci. Non tanto per gli affari, quanto per il bisogno di socialità.

Piazzetta Puletti, dunque, come una piccola/grande agorà. Luogo di confronto fra nativi e ospiti stranieri, fra un rimbalzo e l’altro del pallone da basket e una bevutina (a gràtise) dalla fontanella, restituita alla piena fruibilità.

Perché la città va vissuta. Specie quando strade e piazze tornano ad essere quelle di un tempo. Vissute e vitali.

Vi abbiamo incontrato, ieri, lo storico assessore alla cultura Virgilio Ambroglini, residente di prossimità. Che è d’accordo. Naturalmente.