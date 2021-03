Paesaggi d'Italia, il borgo di Rasiglia si conquista la ribalta nazionale: identità, natura e bellezza

Premio speciale per il borgo umbro da parte del Ministero della Cultura. La motivazione

Rasiglia è una piccola oasi che ha saputo mantenere la sua bellezza antica, dove l'elemento acqua è dominante ed ha fatto cucire all'uomo un vestito sostenibile per il borgo antico. Un paesaggio recuperato che ha ricevuto una menzione per il Premio nazionale del paesaggio. L'annuncio è arrivato ieri nel corso della premiazione con il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, sul canale YouTube del MiC, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio.

L'associazione "Rasiglia e le sue sorgenti", dal 2007 ad oggi, ha sviluppato un progetto di salvaguardia, recupero e valorizzazione del borgo dal punto di vista culturale, paesaggistico, architettonico e urbanistico che ha visto coinvolta l'intera comunità. Si è così formato progressivamente un tessuto sociale consapevole - è detto ancora in una nota del ministero -, capace di orientarsi verso nuovi orizzonti di sviluppo sostenibile, valorizzando l'identità del territorio. Come la maggior parte delle frazioni montane umbre, anche Rasiglia ha subito uno spopolamento a seguito del sisma del '97.

Fino a quando non è nato "Rasiglia e le sue sorgenti", un'associazione di promozione sociale volta al recupero dei beni materiali e immateriali del borgo, legati in particolar modo alla presenza di sorgenti secolari e alle attività antropiche ad esse collegate, prima fra tutte la tessitura.