Perugia, una raccolta per rinnovare i campi da basket di Pian di Massiano intitolati a Daniel Anton Taylor

Su GoFundMe è stata lanciata da Perugia una raccolta fondi in memoria di Daniel Anton Taylor, scomparso a soli trent’anni.

“Il giallo - scrivono gli organizzatori - è il colore più brillante di tutti, rappresenta la giovinezza, è solare e ottimista, tutte caratteristiche che ci fanno pensare a Daniel, al suo essere luce per tutti noi. Il nero, a contrasto, in un certo senso siamo noi, il nostro essere famiglia, team, gruppo”.

“Daniel Anton Taylor - proseguono i membri del team - è stata una persona speciale, una di quelle che si incontrano raramente nel corso di una vita intera. Era un ragazzo sempre sorridente, umile, premuroso e sincero, dall’animo buono e dall’indole gentile, oltre che un grande sportivo con un amore sconfinato per la pallacanestro”. E ancora: “Questo intervento che abbellirà l’intera area - si legge - darà lustro alla città di Perugia consegnandole un campetto colorato e aperto a tutti dando la possibilità ai cittadini, appassionati e non, di avvicinarsi allo sport che noi, come Dani, amiamo tanto”.

La raccolta è arrivata a 2.900 euro ed è raggiungibile al link.