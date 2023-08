A passeggio "sopra" la Valnerina con il ponte tibetano che collega Sellano con Montesanto

Cinquecento metri di lunghezza, sospesi nel vuoto a 140 metri di altezza. Il ponte tibetano che collegherà Sellano con Montesanto sarà pronto per il mese di novembre e potrà così accogliere i primi turisti e curiosi per una passeggiata sopra la Valnerina.

I lavori di realizzazione del ponte, dal costo di 1 milione e mezzo con finanziamenti del Pnrr, procedono spediti, con il montaggio di corde, tiranti e passerella. Entro ottobre è prevista la consegna dell’opera, poi il collaudo e l’inaugurazione a novembre.

Il ponte sospeso è lungo 540 metri e attraversa, a 140 metri di altezza la valle del fiume Vigi.

Gli utenti pagheranno 25 euro per un solo passaggio da Sellano a Montesanto (o viceversa), oppure 35 euro andata e ritorno. L’accesso sarà consentito dal centro storico e dalla frazione con piazzole ogni 60 metri per sostare ad ammirare il panorama e scattare foto. Il ponte sarà percorribile solo con casco, imbracatura collegata alla corda di sicurezza (due e indipendenti) e guanti. La sicurezza sarà al primo posto con un sistema di monitoraggio e di controllo degli accessi, verifica costante della tensione delle funi, controllo meteo in tempo reale (vento, pioggia, etc.), webcam di controllo e altoparlanti per le comunicazioni agli utenti. Prevista una finestra temporale di apertura di 8 ore e presenza in contemporanea sulla passerella di massimo 100 persone.

Al lavoro anche per gestire l’accesso a Sellano, con area parcheggi e servizi navetta per il raggiungere il ponte.