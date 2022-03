INVIATO CITTADINO Premio Elce Viva, si vota per eleggere l'eccellenza del quartiere

Premio Elce Viva. Si vota per individuare l’esercente o l’attività produttiva d’eccellenza nel quartiere.

È bandita la prima edizione di un premio speciale che intende assegnare l’alloro all’esercizio commerciale o attività produttiva che si distingua per eccellenza di ruolo e di servizio.

Chi può votare. Hanno diritto al voto tutti i soci che risultano regolarmente iscritti ad Elce Viva alla data dell’annuncio della votazione. Il voto si esprime inviando un secco nominativo, seguito da una breve motivazione che giustifichi la preferenza espressa in relazione alla possibile assegnazione del Premio.

Motivare le ragioni. Non saranno prese in considerazione proposte senza spiegazione. In altre parole: non ti voto solo perché sei simpatico, ma per la qualità del servizio che eroghi alla comunità elcina.

Una testa, un voto. Ogni socio ha diritto ad un voto per un solo nominativo. Il nome del socio non verrà pubblicizzato, ma rimarrà agli atti per eventuali verifiche nel rispetto delle norme sulla privacy. Il voto va inviato all’indirizzo email dell’Associazione elceviva@gmail.com .

La Giuria è composta dal Presidente e dai membri del Comitato Direttivo di Elce Viva in carica. La Giuria ha il compito di verificare la regolarità del voto, di conteggiare le preferenze espresse e raccogliere le giustificazioni per l’assegnazione del Premio. Sono infatti le motivazioni a costituire il punto di forza, come parte integrante e sostanziale dello stesso annuncio del Premio.

Chi può partecipare. Concorso aperto esclusivamente alle attività commerciali e produttive ubicate nel quartiere dell’Elce, come delimitato ai fini delle attività da Elce Viva. La Giuria si riserva il diritto di non accettare l’eleggibilità di un’attività, laddove sprovvista dei requisiti richiesti.

In cosa consiste il premio. In una targa metallica con il simbolo di Elce Viva, il nome del premiato e la seguente motivazione: “Per il contributo alla vita sociale, culturale ed economica del quartiere dell’Elce”.

Paganini non ripete… a breve termine. Chi abbia ricevuto la palma del riconoscimento non potrà partecipare all’agone nei cinque anni successivi al premio ottenuto.