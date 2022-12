Oscar dello sport italiano, Perugia trionfa nella categoria "Impiantistica sportiva"

Premio Asi Sport&Cultura, Perugia trionfa nella categoria 'impianti sportivi' per gli interventi sul playground di Pian di Massiano, intitolato alla memoria di Daniel Anton Taylor. A ritirare il premio alla serata degli 'Oscar dello sport italiano' dell'Associazioni Sportive e Sociali Italiane, è stato l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli.

Le opere di manutenzione straordinaria dei campi da basket, spiega il Comune di Perugia, sono state effettuate nel periodo giugno-luglio 2022 in sinergia tra l’associazione di promozione sociale “Daniel Anton Taylor (D.A.T.)” ed il Comune di Perugia.

“Questo premio ci riempie di orgoglio – sottolinea l’assessore allo sport Clara Pastorelli – perché è frutto di una stretta collaborazione tra il Comune di Perugia e l’Aps Dat. Un connubio che c’ha consentito di riqualificare e valorizzare un’area molto amata della nostra città in cui sono cresciute intere generazioni di cestisti e che ancora oggi è un punto di riferimento per la pallacanestro “open” di Perugia e di tutta la regione. Siamo particolarmente contenti di questo riconoscimento perché premia l’impegno sociale che da anni contraddistingue l’associazione che porta il nome del compianto Daniel Anton Taylor, un’Aps che ha tra le sue finalità quelle di favorire la socialità e l’aggregazione attraverso lo strumento dello sport. Vorrei riservare un ringraziamento di cuore a tutti i componenti dell’Associazione per quanto fatto nonché allo staff dell’U.O. impianti sportivi del Comune di Perugia, guidato dal dirigente Paolo Felici, per aver curato nei minimi dettagli tutta la pratica necessaria per presentare la candidatura al concorso che alla fine c’ha visto prevalere con merito”.