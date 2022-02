Piedibus per l'Art Bonus, passeggiata al San Matteo degli Armeni alla scoperta della peschiera

Il Piedibus del Benessere fa tappa alla peschiera di San Matteo degli Armeni. Domani, domenica 20 febbraio, con “Cammino, arte e salute: alla scoperta della peschiera” c'è l’occasione per saperne di più sul bene, collocato nel complesso di San Matteo degli Armeni, che il Comune di Perugia e il suo staff Art Bonus hanno candidato al concorso “Progetto Art Bonus dell’anno”.

Il concorso premia i migliori interventi finanziati attraverso il credito di imposta introdotto in Italia dal ministro Franceschini quale sostegno al mecenatismo culturale. Ideato per offrire visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori, il contest rende i territori protagonisti anche grazie al voto espresso dalla giuria popolare di cittadini che possono votare i progetti, in una prima fase, fino al 21 marzo ( link per sostenere la candidatura di Perugia).

Il progetto di comunità “La Salute che cammina con il Piedibus del BenEssere” collabora, da sempre, con vari soggetti e mette in campo azioni integrate tra diversi settori al fine di promuovere la salute nella popolazione. La prossima domenica, in collaborazione con il Comune di Perugia e con la Biblioteca San Matteo degli Armeni, invita quindi all’edizione speciale Piedibus ArtBonus, Arte e Salute. Il ritrovo è alle ore 10 in piazza Monteluce. Si andrà poi alla scoperta della peschiera presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni, dove il professore Franco Mezzanotte, presidente dell’associazione Vivi il Borgo, illustrerà la storia del bene e del luogo. Sarà presente anche il responsabile della biblioteca, Gabriele De Veris.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Ognuno cammina sotto la propria responsabilità con gilet ad alta visibilità e nel rispetto della normativa anti-Covid. Info: 3351099431, stilisalutari@gmail.com.