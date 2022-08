Università per stranieri, tutto pronto per il master in cinema con Verdone, Genovese e Luchetti

Fino al 4 ottobre è possibile presentare la candidatura d’accesso al master in Cinema e produzioni multimediali – serie tv, marketing e distribuzione video, corso post laurea nato dalla collaborazione tra Università per Stranieri di Perugia e Umbria Film Commission.

Il corso - i cui riferimenti sono reperibili in dettaglio all’indirizzo https://www.unistrapg.it/it/node/9247/ - avrà una durata di sette mesi, per un totale di 1500 ore di formazione, composte da venti moduli relativi complessivamente a tutti i settori della produzione multimediale audiovisiva: dalla sceneggiatura alla regia, dal montaggio alla fotografia, dalla sonorizzazione alle fasi di preproduzione, produzione e postproduzione, dalla color correction alla distribuzione, dal management al marketing del prodotto finito. È previsto uno stage formativo al termine delle lezioni (140 ore nell’arco di tre mesi), che i corsisti potranno svolgere in un’azienda o in una società di produzione.

Il master vedrà complessivamente coinvolti 33 docenti, scelti tra i più accreditati professionisti della cinematografia italiana: i registi Paolo Genovese, Daniele Luchetti, Carlo Verdone, Mario Sesti ed Enrico Menduni, gli sceneggiatori Laura Colella, Viola Rispoli, Aaron Ariotti, i produttori Gianluca Arcopinto, Nicola Innocenti e Lucio Argano, il massimo esperto italiano di marketing dell’audiovisivo, Alberto Pasquale, professionisti del Brand come Paul Henry Rob, del doppiaggio come Marco Guadagno e Stefano Pozzovivo, e della distribuzione cinematografica come Paolo Orlando, della Medusa film.

Nell’ottica di attrarre nuovi talenti in questo comparto professionale verranno attribuiteotto borse di studio ai primi otto candidati della graduatoria dei partecipanti (2 da 4.000 euro e 6 da 2.000).