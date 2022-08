San Sisto, percorso pedonale invaso dalle piante, i residenti: "Rami secchi e piante pericolanti, ma nessuno interviene"

Allarme giungla a San Sisto. Le piante che avrebbero dovuto offrire ombra ai passanti di via Donizetti hanno ormai invaso tutto il marciapiedi e nessuno interviene.

“Le taglierei io, ma senza autorizzazione del Comune, sottoscrizione di protocollo e assicurazione rischierei la multa” racconta un residente.

“Gli alberi arrivano a toccare per terra e non si passa. Alcuni sono pericolosamente secchi e alla prima botta di vento forte cadranno spero non addosso alle persone. Che tristezza” ci dice un altro cittadino.

“Ormai non si passa più, bisogna abbassare la testa o uscire dal percorso del marciapiedi. Sono rami tutti secchi e pericolanti”, racconta un terzo residente delle zona.

Dalle foto, inoltre, si vede bene come il segnale del passaggio pedonale sia ormai coperto e che non esistono le strisce pedonali sulla strada.