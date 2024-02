Da nuotatrice a insegnante di pilates: la storia di Veronica e della sua palestra nel centro storico di Perugia

Non tutti sanno che a Perugia, in pieno centro storico all’ultimo piano di un palazzo che affaccia su via Baglioni, si nasconde una palestra. Non una di quelle canoniche a cui tutti siamo abituati ma un luogo accogliente dove il benessere personale passa, prima di tutto, dal movimento fisico. La perugina Veronica Rizzuto è l’artefice di questo microcosmo accessibile a tutti dove attraverso il pilates in primis, e tante altre discipline poi, ogni persona può trovare il proprio momento di libertà.

Veronica nel parlare del suo lavoro e della nascita della sua palestra che porta il nome di Equilibrio Asd, non ha mai pronunciato la parola imprenditrice, un’etichetta impropriamente abusata da molti che però in questo caso non stonerebbe.

Fin da bambina ha respirato l’aria dello sport in casa e, ancora oggi, il padre si aggira nella palestra della figlia. Crescendo ha scoperto la passione per il nuoto e ha iniziato a gareggiare a livello agonistico. Ha poi deciso di fare della sua passione una professione e si è laureata in scienze motorie e specializzata in scienze tecniche dell’attività sportiva all’Università di Perugia. Ha insegnato nuoto e rugby ai più giovani e, da oltre dieci anni, si dedica al pilates, un metodo di allenamento creato da Joseph Pilates agli inizi del ‘900 per aiutare le persone a mantenersi in forma e a prevenire le malattie legate alla sedentarietà.

La palestra in centro è nata quasi per caso quando Veronica, dopo aver perso il lavoro in seguito alla gravidanza, ha scelto di mettersi in proprio per continuare a insegnare pilates: “Ho iniziato nel marzo del 2016 con 13 persone, una delle quali ancora oggi è mia cliente” racconta Rizzuto.

Con il tempo il gruppo è cresciuto e ha iniziato a cercare nuovi spazi, trovando casualmente l’annuncio dell’immobile attuale. Forte delle persone da cui era seguita ha scelto di fare l’investimento, anche se la paura era tanta e per la prima volta in vita sua ha avuto la gastrite.

“Il pilates è la disciplina che più sposa questa location e qui ho messo tutta la mia filosofia. La mia missione è promuovere il movimento come cura per il benessere fisico e mentale. Il pilates è una prevenzione che agisce a tutto tondo. Per questo voglio incoraggiare le persone a praticarlo, è adatto a tutte le età e può aiutare molte persone a migliorare la propria salute e qualità di vita” sottolinea la dottoressa Rizzuto.

Nel 2018 le porte della palestra si sono spalancate per la prima volta e Veronica ha vinto la scommessa. Le sue idee, l’ambiente da lei creato e la sua forza hanno avuto gran fortuna. Chiunque varchi la soglia del suo universo rimane affascinato e anche chi ha girato il mondo non ha mai trovato una palestra del genere, “nemmeno a New York”.

Le porte si sono chiuse soltanto durante il periodo della pandemia ma anche in quel caso l’uragano Veronica ha continuato a girare e ha proposto a tutti di fare le lezioni online: “Ci siamo ritrovati in 50 davanti allo schermo per continuare a fare quello che facevamo insieme dal vivo”.

All’ingresso di Equilibrio Asd bisogna togliersi le scarpe, come un primo peso che viene eliminato. L’aria che si respira è leggera, rilassata e oltre Veronica ci sono gli altri insegnanti, Lucia, Luca, Cristina, Alex, Laura e Michele. C’è anche Giorgio, il marito di Veronica, atleta e insegnante di circuito. Per non farci mancare nulla, oltre al padre e al marito della padrona di casa, c’è anche sua figlia, che proprio come la madre ha iniziato a praticare il nuoto agonistico. Insomma un’atmosfera familiare che aggiunge armonia all’insieme.

Dal tappetino blu, su cui ogni ora ci si allena, si può ammirare il cielo che cambia colore a seconda dell’ora, rosa al tramonto, azzurro e limpido nelle giornate serene. A fare da sfondo il maestoso palazzo Cesaroni, testimone silenzioso delle sessioni di pilates.

Oggi la palestra di Veronica è un luogo importantissimo del centro cittadino, un altro tesoro nascosto dentro le mura etrusche. Un tempio del movimento aperto a tutti, dove poter fare Pilates, ma anche yoga, circuito, corpo libero e tante altre discipline, perché Veronica non è un’assolutista del pilates bensì del movimento.