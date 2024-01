Perugia in festa, nonna Rina compie cento anni

Grande festa a Ponte Felcino l'8 gennaio per i 100 anni di Rina Pellegrini Farabbi, nata nel 1924 a Umbertide e vissuta sempre a Villa Pitignano "dove la ricordano tutti per la sua eleganza", scrive il Comune.

Rina ha ricevuto gli auguri e la visita del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore alle politiche asociali Edi Cicchi e dell’assessore alle infrastrutture e lavori pubblici Otello Numerini che hanno voluto omaggiarla nel giorno del suo compleanno insieme ai nipoti e le nuore.

"Molto conosciuta in paese per la sua autonomia e per tante passeggiate, Rina è una donna ancora lucida e brillante e durante la visita si è intrattenuta a lungo in colloquio con il sindaco Romizi. A Rina gli auguri del Comune e della città tutta", conclude Palazzo dei Priori.