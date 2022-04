La polizia torna in piazza a Perugia per i suoi 170 anni

Festeggia i suoi 170 anni di storia la polizia di Stato. A Perugia, dopo due anni di stop a causa della pandemia, la cerimonia è tornata a essere pubblica. Il questore Giuseppe Bellassai ha portato i suoi uomini in piazza IV Novembre per celebrare la ricorrenza con i familiari e le autorità cittadine e della regione. Un pensiero all'impegno quotidiano degli uomini e delle donne di questura e commissariati, resi ancora più complessi dall'attualità. L'emergenza sanitaria da un lato e quella umanitaria legata al conflitto in Ucraina.