Discarica abusiva a Collestrada, un fronte aperto nella guerra ai rifiuti abbandonati

Il consigliere Fabrizio Croce, Ipp, ha evidenziato un problema di lunga data riguardante l’abbandono di rifiuti lungo la strada sterrata vicino Collestrada, nonostante sia una Zona Speciale di Conservazione.

La maggior parte dei rifiuti consiste in materiali da costruzione, illegalmente scaricati in violazione delle normative sullo smaltimento. Questa pratica ha causato un degrado ambientale significativo, influenzando negativamente l’ecosistema locale e causando frustrazione tra gli abitanti, che hanno segnalato ripetutamente il problema senza vedere miglioramenti sostanziali.

Nonostante gli sforzi di pulizia da parte della Gesenu e del Comune, e le denunce dei media, il problema persiste. Croce ha chiesto dunque se l’Amministrazione ha piani per intensificare il presidio dell’area o per espandere le misure esistenti in collaborazione con il gestore dei rifiuti, rispondendo così alle richieste dei cittadini e delle associazioni locali.

L’assessore all’ambiente Otello Numerini ha evidenziato che si tratta di un problema persistente, una pratica illegale e ripetuta nel tempo da individui non identificati. Si tratta inoltre di rifiuti speciali e non possono essere smaltiti nei centri di raccolta convenzionali, quindi l’estensione degli orari di questi centri non risolverebbe il problema.

Quando si verifica un abbandono, il gestore dell’area, con l’autorizzazione dell’ente responsabile, segue una procedura che include la caratterizzazione, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Per contrastare ulteriormente il fenomeno, Numerini ha annunciato che l’amministrazione intensificherà i controlli tramite le guardie ecologiche e installerà fototrappole, nonostante l’ampiezza dell’area in questione.