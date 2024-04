Galleria d’arte Wow: la creatività incontra la convivialità a Borgo Bello

Inserendosi armoniosamente nel tessuto urbano del quartiere Borgo Bello, difronte l’imponente e splendida Basilica di San Domenico, nasce la galleria d’arte Wow. Un fulcro di creatività e socializzazione nel cuore di Perugia che riflette la visione della sua fondatrice, Daniela De Paolis.

Questo spazio non è solo una semplice esposizione di opere, ma un ambiente dove l'arte si fonde con la convivialità, invitando il pubblico a vivere la bellezza in modo diretto e personale. La scelta del nome Wow non è casuale, è un'esclamazione che cattura la sorpresa e lo stupore che solo l'arte sa suscitare.

L'inaugurazione della galleria si svolgerà domani, sabato 6 aprile alle 17, e l’avventura avrà inizio con una mostra collettiva che mette in luce il talento di quattro artisti eccezionali: Ilaria Franza, Fabio Refosco, Stefania Rosichetti e Silvia Ranchicchio.

Ognuno di loro porta una voce distinta nel coro dell’arte, ma tutti condividono un comune denominatore: il garbo. Questo termine, che evoca un'antica cura nella progettazione navale, qui si traduce in un'attenzione meticolosa al dettaglio, una delicatezza nei gesti che si riflette in ogni opera.

In un’epoca in cui l'arte rischia di essere consumata rapidamente Wow si propone di rallentare il passo, di invitare i visitatori a riflettere e a lasciarsi toccare dall'arte. La galleria aspira a creare un legame duraturo tra l'opera e l'osservatore, tra l'artista e la comunità.

Daniela De Paolis ha trasformato il suo sogno in realtà, inaugurando un ambiente dove l'arte si respira e si vive in ogni angolo.