Famiglie a Perugia, da aprile le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia: due open day per conoscere le strutture, ecco come fare

Due giornate di “open day” per consentire ai genitori di visitare le strutture comunali dei Nidi d'Infanzia a Perugia. In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024, che potranno essere effettuate dal 3 aprile al 2 maggio, le date fissate sono quelle di venerdì 31 marzo dalle 17.30 alle 19 e di sabato 15 aprile dalle 10 alle 12.

Per partecipare è necessario prenotarsi ai seguenti indirizzi mail: -b.manganelli@comune.perugia.it coordinatore pedagogico Bruno Manganelli per il polo educativo 0-6 “Il Tiglio” comprendente: nidi d’infanzia Tiglio 1 e Tiglio 2 (via Carlo Manuali); -t.mearelli@comune.perugia.it coordinatrice pedagogica Tiziana Mearelli per il polo 0-6 Case Bruciate comprendente: Nuovo nido d’infanzia Aquilone-Pinocchio (via Case Bruciate 102), nuova sezione sperimentale 0-6 “lampada magica” (via Case Bruciate 1012); e nidi d’infanzia La Filastrocca (via Pian della Genna) e Bottega della Fantasia (strada Ponte d’Oddi);

-e.palmi@comune.perugia.it coordinatrice pedagogica Elisa Palmi per i nidi d’infanzia Arcobaleno (via della Scuola Ponte San Giovanni); La Giostra (via della Vecchia Fornace Villa Pitignano); L’orsacchiotto (via Tolstoj Ponte Pattoli), Grillo Parlante (via Gregorovius Ferro di Cavallo); Fantaghirò (via del Cachemire Santa Lucia);

-a.regnicoli@comune.perugia.it coordinatrice Alessia Regnicoli per i nidi d’infanzia Peter Pan (via Annunziata Rosselletti Castel del Piano); centro per bambine e bambini Albero di tutti (via Elvira Castel del Piano), Cinque Granelli (via delle Muse San Sisto). Ulteriori informazioni sulle strutture e sul sistema educativo del Comune di Perugia sono disponibili sul sito www.perugiaeducare.it.