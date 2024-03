Aeroporto di Perugia, tutti i voli: le nuove rotte della stagione estiva 2024

L’estate è ancora troppo lontana dall’arrivare e la pioggia come anche il cielo plumbeo la fanno sembrare sempre più distante. Per sopperire alla mancanza di vacanze non sarebbe male programmarle iniziando a pensare alla montagna, al mare e al sole, dimenticando il grigiore di queste prime giornate di marzo.

Per la stagione del 2024 l’aeroporto di Perugia, ai canonici itinerari, ha integrato nuove destinazioni attive a partire da fine marzo, fra queste il volo da e per Lamezia, Bergamo e Lampedusa.

Il volo Perugia-Lampedusa, gestito dalla compagnia HelloFly, inizierà a volare ogni venerdì dal 28 giugno al 5 ottobre mentre dal 2 giugno al 15 settembre Umbria e Calabria saranno vicinissime grazie ai voli di Aeroitalia programmati il giovedì e la domenica, partenza alle 11.50 e rientro alle 14.00. Insomma un Perugia-Lamezia Terme che farà la gioia di tanti, turisti e non.

Dal 25 marzo si potrà invece volare verso nord in 50 minuti con l’imbarco di Aeroitalia per Bergamo e verrà inoltre ripristinata la rotta Perugia-Olbia dal 3 giugno fino al 27 settembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

Per quanto riguarda Ryanair, sono dieci le destinazioni collegate all’aeroporto dell’Umbria nella stagione Summer 2024 con collegamenti da e per Londra Stansted che diventano giornalieri, da e per Catania che passano a 7 frequenze settimanali nei mesi di aprile maggio e ottobre e 5 frequenze settimanali tra giugno e settembre. Da e per Cagliari e da e per Palermo passano rispettivamente a 4 e 3 frequenze settimanali.

Per tutta la stagione i voli da e per Barcellona con 2 frequenze settimanali, Bruxelles con 3, Bucarest con 2, Cracovia sempre 2 settimanali e Malta 3 o 2. La rotta da e per Brindisi sarà operativa dal 2 giugno ed è programmata con 2 frequenze settimanali.

Confermati inoltre i collegamenti British Airways da e per Londra Heathrow, che saranno operati dal 18 maggio con 3 frequenze e un incremento a 4 voli settimanali nei mesi di luglio e agosto. Anche Transavia conferma i voli bi-settimanali da e per Rotterdam, operativi dal 20 aprile, con un incremento a tre frequenze previsto tra fine giugno e fine agosto. Wizz air, inoltre, collegherà Perugia e Tirana con 3 voli settimanali.

Insomma 17 rotte, 6 compagnie aeree e 108 voli settimanali per rendere più dolce l’attesa dell’estate.