Aeroitalia punta su Perugia: nuove rotte e base fissa nell’aeroporto

L’aeroporto di Perugia riceve una dimostrazione di fiducia da parte di Aeroitalia. La compagnia ha infatti scelto di puntare su nuove rotte e di stabilire una base fissa nell’aeroporto dove per la prima volta un loro aereo rimarrà in loco.

In questo martedì 5 marzo il ceo di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha annunciato a Palazzo Donini l’inizio dei voli da Perugia verso Milano Linate, che andranno a unirsi alle già rivelate rotte di Bergamo, Olbia e Lamezia Terme: “Abbiamo visto che l’aeroporto ha fatto un balzo impressionante, molto ben diretto. È quello che sta crescendo di più in Italia e per questo penso sia necessario investire” ha spiegato Intrieri, sottolineando la potenzialità delle tre promettenti tratte, soprattutto quella calabrese per la quale c’è stata molta richiesta.

Il volo da è per Milano Linate, verrà messo in vendita già nella giornata di domani, con un prezzo che parte da 29 euro, e volerà il sabato e la domenica a partire dal mese di aprile. Un’operazione turistica quanto economica, che permetterà ai passeggeri di spostarsi facilmente anche per questioni lavorative ed effettuare il viaggio in giornata.

La buona nuova è stata presentata anche dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha espresso soddisfazione per i nuovi collegamenti con il cuore economico d’Italia, la Lombardia. “Credo che la cosa molto importante che si sta concretizzando è che Aeroitalia metterà nel nostro aeroporto la base, questo ci consentirà di poter immaginare e realizzare rotte ulteriori” ha evidenziato Tesei.

La presidente ha ricordato anche il sostegno finanziario della Regione all’aeroporto, con una legge regionale e con la prossima firma dell’accordo del governo. “Abbiamo messo in conto di investire 10 milioni di euro sulla struttura proprio per migliorarne le capacità. - continua la presidente - Il 2024 sarà l'anno in cui inizieremo a lavorare su questo e nel giro di due o tre anni potremo crescere ulteriormente" ha annunciato Tesei, che ha puntato su un progetto di qualità per lo sviluppo della regione, sia da un punto di vista di business che di richiamo turistico.

L'aeroporto umbro, gestito dalla Sase, ha raggiunto il successo grazie alla sua qualità e alla sua capacità di rispondere alle necessità del territorio. Il compiacimento è arrivato perciò anche dall’assessore Melasecche e da Antonello Marcucci, il presidente della Sase, che ha espresso la sua gratitudine a tutti quelli che hanno sostenuto e investito in questo servizio fondamentale per l'intera comunità umbra.