ARTICOLO DI SERVIZIO Umbra acque, lavori di manutenzione a Perugia: rubinetti a secco per diverse ore, le vie interessate

Rubinetti a secco in diverse vie di Perugia per i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione. L'annuncio porta la firma di Umbra Acque che ha annunciato l'apertura del cantiere dalle ore 22 di giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 06 di venerdì 20 maggio 2022. Verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone/vie del Comune di Perugia:

- Via del Montaloco

- Via G. Verrazzano

- Via G. Giusti

- Via Firenze

- Str. Trasimeno Ovest

- Str. Gualtarella

- Via delle Caravelle

- Str. F. Gregorovius

- Via del Timone

- Via A. Vespucci

- Via Magellano

- Via C. Colombo

- Via Caboto

- Via Colli Euganei

- Via Brazzà

- Via Astrolabio

- Via Salvatorelli

- Vie/zone limitrofe