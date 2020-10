Percorso verde, i consiglieri Dem: “Numerose segnalazioni sullo stato di abbandono del parco”

È uno dei polmoni verdi della città più amato da famiglie, bambini e sportivi. Proprio al Percorso verde (intitolato al compianto Leo Cenci) insistono ampie aree verdi e attrezzature per lo sport e il tempo libero e le più importanti strutture sportive della città, dal Palasport allo Stadio Renato Curi, dal campo da Rugby a quello da Baseball. Con questa promessa i consiglieri Zuccherini e Giubilei hanno presentato in consiglio comunale un atto a seguito di “numerose segnalazioni dei cittadini sullo stato di difficoltà e a volte di abbandono in cui verte il nostro importante parco. Dalla gestione del verde, dei prati e degli alberi che, a causa della mancata cura rischiano di cadere e creare danni. Alla mancata manutenzione delle strutture e dei percorsi sportivi lungo il parco e le condizioni critiche in cui vertono gli argini del torrente Genna”. Spiegano i consiglieri. L’atto presentato servirà per discutere delle problematiche segnalate e salvaguardare una delle zone verdi più importanti di Perugia e per cercare “di mettere in campo azioni volte a valorizzare l’intero percorso, da quello ciclopedonale agli argini del Genna, fino alla valorizzazione e manutenzione delle strutture all’interno del parco”. È importante – concludono i consiglieri – che non si abbandoni la volontà di cura e mantenimento di importanti spazi pubblici aperti a tutti e che l’importante e auspicato intervento dei privati, non metta mai in secondo piano il lavoro e l’importanza dei parchi pubblici cittadini”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.