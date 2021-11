Una storia che riannoda i fili con la città, Sandri è pronto a riaprire

I lavori sono andati avanti a ritmi sostenuti per poter aprire quanto prima, magari prima di Natale. I perugini incuriositi hanno guardato quella saracinesca chiusa da troppo tempo in attesa di poter ammirare nuovamente la vetrina di Sandri.

E adesso è giunto il momento di riaprire, con un'anteprima riservata alla stampa: Sandri 1860 presenterà alla città di Perugia i suoi nuovi progetti.

"Alla vigilia della riapertura, l'appuntamento con una anteprima esclusiva per la stampa è in via del Dado, lunedì 6 dicembre alle ore 10, presso lo storico laboratorio di pasticceria. Seguirà una visita del locale di Corso Vannucci" si legge in una nota che svela anche i soci della nuova avventura, ma di una storia che "riannoda i suoi fili". Firmato Fabrizio Rossetti, Gianluca Rossini e Paris Ricci.