INVIATO CITTADINO Perdita d'acqua al parco del Cva dei Rimbocchi

Allagamento al parco del Cva dei Rimbocchi. Da qualche giorno, una perdita consistente ha prodotto un’ampia e lutulenta “pescolla”, come si dice in perugino. Termine derivante dal latino “pes cum olla”, ossia “piede che entra in un recipiente contenente acqua”. E proprio di piedi si tratta. Magari, evitando d’intozzarli. Dato che i numerosi “camminatori” in passeggio o in corsa sul cammino pedonale, fin dalle prime ore del mattino, debbono accuratamente evitare di infangarsi. Si possono così vedere delle autentiche gimkane che inducono gli utenti a salire sulla scarpatina o a saltabeccare sul prato.

La perdita ha ormai assunto dimensioni considerevoli e questa nota ha carattere di sollecitazione nei confronti di quanti sono tenuti a intervenire. Per evitare lo spreco d’acqua, non meno che per rendere completamente fruibile questa porzione del parco.