INVIATO CITTADINO Parcheggio Sant'Antonio, le due telecamere non leggono la targa

Doppia telecamera al piano superiore del parcheggio Sant’Antonio, ma la targa non la leggono. Insomma, se vuoi uscire, devi mostrare il tagliando al lettore ottico.

Sarebbe come dire che marciamo a passo di granchio. Perché in precedenza, come avviene ancora all’uscita del pianoterra, bastava avvicinarsi alla barra, che si apriva da sola, senza tagliando. Sempre che l’utente avesse regolarmente provveduto al pagamento dell’importo.

Ma sopra le cose non vanno in questo modo. Fummo i soli a segnalare che il servizio (di apertura automatica) era diventato “disservizio”. La ragione però era semplice e la svelammo con tanto di foto.

La lettura era impedita dalle fronde di un albero che impattavano la telecamera. Dunque, provvidero a tagliare quei rami e tutto ricominciò a funzionare.

Poi sono state installate le nuove telecamere con visuale ad ampio raggio. Il caso ha voluto che, al piano del terrazzo, la telecamera con lettore di targa, affiancata alla nuova, smettesse di funzionare. E, conseguentemente, si dovesse tornare all’esibizione del tagliando. “Pura coincidenza – ci dice un addetto – nel senso che le nuove telecamere non hanno altro compito che quello di mostrare le varie zone del parcheggio. Ma non si occupano di aprire la barra. Perciò è la telecamera vecchia che non va”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se le cose stanno così, sarà il caso di ripristinarne l’efficienza, anche per non continuare a creare un disagio a carico dei clienti… paganti.