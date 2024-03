Perugia, nuovo intervento al PalaBarton: "Oggi è un fiore all’occhiello della città e della regione"

Il Comune di Perugia annuncia il completamento di un nuovo intervento al PalaBarton. Come spiega una nota di Palazzo dei Priori, "sono state installate le balaustre protettive in vetro a protezione dei settori angolari lato curva San Marco. Le restanti balaustre di protezione del settore angolare lato curva nord, invece, verranno posizionate al termine della stagione sportiva, in modo da non interferire con l’attività agonistica delle principali squadre di volley della città".

L’intervento complessivo, prosegue Palazzo dei Priori, "ha un costo di poco inferiore ai 75mila euro oltre iva e consentirà di migliorare notevolmente la visibilità degli spettatori dai nuovi settori. Queste balaustre hanno le caratteristiche tecniche per rispondere a tutte le normative, sia strutturali che sportive per quanto attiene ai parametri di sicurezza".

"Siamo molto orgogliosi di quanto è stato fatto – spiega l’assessore Clara Pastorelli, presente oggi nell'impianto insieme al dirigente Paolo Felici e ai tecnici comunali – perché è il frutto di un lungo e attento lavoro che abbiamo voluto realizzare al fine di migliorare un impianto datato per renderlo pienamente in linea con le normative internazionali. Oggi il PalaBarton è un fiore all’occhiello della città e della regione, una struttura all’avanguardia in grado di ospitare le gare dei massimi campionati di volley italiani, ma anche competizioni internazionali di prestigio come accaduto recentemente in occasione degli Europei di pallavolo. Ringrazio dunque gli uffici, guidati dall’ing. Felici, per il lavoro e l’impegno che hanno profuso in questo progetto, i cui frutti sono ben visibili a tutti. Proprio sotto quest’ultimo punto di vista apprezzo particolarmente la qualità delle balaustre in vetro che sono state posizionate nei settori angolari perché consentiranno ai tifosi di poter godere dello spettacolo dello sport nelle migliori condizioni possibili".