Ospedale di Perugia, il nuovo direttore sanitario entra in servizio

Giuseppe De Filippis, il nuovo direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera di Perugia, con incarico fino al 2024, entra in servizio al Santa Maria della Misericordia.

Il dottor Giuseppe De Filippis, napoletano, 55 anni, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso la stessa università, ha maturato una pluriennale esperienza lavorativa come direttore sanitario in prestigiose aziende sanitarie e ospedaliere del nord Italia, come l’Istituto Neurologico Carlo Besta e la ASL Fatebenefratelli Sacco di Milano. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici e partecipato come relatore a diversi seminari e convegni nazionali e internazionali. Ha svolto attività di docenza presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie in varie università italiane.

“Nel dare il mio personale benvenuto e di tutta l’Azienda Ospedaliera di Perugia al nuovo direttore sanitario – spiega il direttore generale Marcello Giannico – esprimo la mia profonda gratitudine al professor Giuseppe Ambrosio che in questi due mesi ha ricoperto con alta professionalità e dedizione l’incarico di facente funzioni di direttore sanitario”.