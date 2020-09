Ospedale di Pantalla: dal 14 settembre riaprono ambulatori di ginecologia, ostetricia e pediatria

L'ospedale di Pantalla torna, un pezzo per volta, alla normalità. Da lunedì 14 settembre riprendono a funzionare le attività ambulatoriali ostetriche-ginecologiche e pediatriche, nonché le attività chirurgiche in regime di Day Surgery dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia.

"L’ospedale di Pantalla – spiega l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto – dopo il periodo di forte emergenza, sta riprendendo gradualmente la normale attività. L’attività si articolerà in questa fase in 5 giorni a settimana dalla ore 8 alle 16.30, ovviamente tutti i pazienti in regime di day surgery saranno dimessi in orari diversi a seconda del tipo di intervento".

Gli ambulatori di ginecologia e ostetricia effettueranno tutte le prestazioni garantite prima della riconversione momentanea dell’ospedale a seguito dell’emergenza Covid, comprese le colposcopie per lo screening di II livello. Per ostetricia è prevista la presa in carico delle donne per il percorso di assistenza alla gravidanza.

Per quanto riguarda pediatria, verranno garantite, oltre alle visite, anche le prestazioni allergologiche e le ecografie delle anche per i neonati.