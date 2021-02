Ospedale di Perugia, il nuovo direttore della Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi

La Direzione generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ha conferito al nefrologo Riccardo Maria Fagugli l’incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dopo aver conseguito il miglior punteggio nella procedura selettiva pubblica conclusasi il 18 febbraio.

Il dottor Fagugli, perugino, classe 1959, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983 e successivamente ha conseguito la doppia specializzazione in Medicina interna e Nefrologia sempre all’Università degli Studi di Perugia.

Fagugli ha prestato servizio, dal 1989 al 2017, in qualità di dirigente medico presso la Nefrologia e Dialisi del Ospedale di Perugia per poi assumere l’incarico di direzione alla Azienda Ospedaliera di Terni sempre in Nefrologia e Dialisi.

“Accetto con onore – ha detto il dottor Fagugli – la direzione della struttura sanitaria perugina dove sono cresciuto professionalmente, è un incarico molto importante perché mi permette di tornare a lavorare con i professionisti ospedalieri con i quali ho condiviso gran parte delle mie attività mediche e di portare – ha sottolineato - la mia esperienza di ricerca e innovazione tecnologica per la prevenzione delle patologie renali e il miglioramento della qualità di vita. Con emozione torno nella mia città al servizio della comunità”.

Il dg dell'ospedale di Perugia, Giannico, aggiunge: “L’incarico di direzione della Nefrologia e Dialisi rientra tra le azioni di governance, che stiamo mettendo in atto dal mio insediamento, volte alla stabilità organizzativa delle strutture sanitarie e dell’organizzazione nel suo complesso. Esprimo al dottor Fagugli, personalmente e a nome della Azienda, i migliori auguri di buon lavoro”.