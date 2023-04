Ospedale di Perugia, attivo il primo ambulatorio chirurgico dedicato alle iniezioni intravitreali

Il Santa Maria della Misericordia annuncia che "alla Clinica Oculistica dell’Ospedale di Perugia diretta dal professor Carlo Cagini, è attivo l’ambulatorio chirurgico dedicato alle iniezioni intravitreali".

Si tratta "di una nuova procedura per effettuare il trattamento in quei pazienti che necessitano di iniezioni agli occhi per patologie infiammatorie e maculopatie senza dover più ricorrere alla sala operatoria".

E ancoa: "L’obiettivo che si prefigge questo nuovo percorso di chirurgia ambulatoriale è quello di creare un ambiente idoneo ai trattamenti intravitreali al di fuori della sala operatoria in maniera tale da renderlo più appropriato ed efficiente in termini di personale e di attrezzature tecnologiche. L’attivazione dell’ambulatorio prevede, inoltre, la possibilità di trattare più pazienti in un tempo minore consentendo l’abbattimento delle liste di attesa, il recupero delle prestazioni oculistiche e la pianificazione dell’offerta per soddisfare tempestivamente la domanda".

"L’apertura dell’ambulatorio dedicato ai trattamenti intravitreali – spiega il professor Cagini – è un’importante modernizzazione della nostra attività ed è stata possibile grazie a un’apparecchiatura a flusso laminare che riduce sensibilmente la carica batterica nell’area in cui viene effettuato l’intervento, riproducendo la stessa sicurezza di una sala operatoria. Noi effettuiamo circa 5mila trattamenti l’anno che richiedono un grandissimo impegno di personale e di spazi, ma l’attivazione del nuovo percorso permetterà un trattamento più rapido del paziente e con una ridotta tempistica rispetto alla sala operatoria".

Il nuovo percorso ambulatoriale, realizzato grazie alla sinergia tra Direzione aziendale, Clinica Oculistica, Direzione Medica- Ioso e Sitro, si avvale di un’equipe multiprofessionale integrata. L’accesso all’ambulatorio dedicato (piano – 1 della piastra dei servizi) avviene tramite lo specialista della Clinica Oculistica che effettua direttamente le prescrizioni pre e post intervento e la prenotazione del paziente tramite il Cup dedicato.